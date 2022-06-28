МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ИП «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» И МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУХОПУТНЫЙ ПОРТ ГАНЬСУ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

09:18 29.06.2022 Индустриальный парк «Великий камень» и администрация Международного сухопутного порта Ганьсу (Ланьчжоу) подписали 28 июня 2022 года рамочное соглашение о сотрудничестве. Как сообщает сайт парка, документ предполагает налаживание сотрудничества в области импортно-экспортных операций, внешней и внутренней торговли, логистики. Кроме того, соглашение предусматривает совместное расширение каналов привлечения инвестиций и использование ресурсов.