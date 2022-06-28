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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БУТБ И ТПП САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
15:50 28.06.2022
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) и ТПП Самарской области подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает Telegram-канал БУТБ.
Согласно информации, в числе приоритетных направлений называется сотрудничество в сфере импортозамещения. Ожидается, что объединение усилий двух структур придаст дополнительный импульс развитию биржевой торговли между Беларусью и Самарской областью, в первую очередь за счет привлечения субъектов малого и среднего бизнеса.
«Благодаря гибкости, мобильности и стремлению к инновациям, как правило, именно небольшие частные компании становятся самыми активными участниками биржевых торгов. На бирже аккредитованы 46 самарских компаний, 10 из них пришли после визита делегации #БУТБ в Тольятти в ноябре прошлого года. Это говорит о том, что интерес к биржевому механизму есть, нужно лишь продолжить работу по информированию представителей самарского делового сообщества о возможностях интеграции биржевых инструментов в торгово-закупочную деятельность, - отметил первый заместитель председателя правления БУТБ Эдуард Бельский
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