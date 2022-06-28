ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
28.06.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ УЧАСТВУЕТ В ОБЗОРНОМ СОВЕЩАНИИ СТОРОН ОБЪЕДИНЕННОЙ КОНВЕНЦИИ О БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЩЕНИЯ С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ


14:10 28.06.2022

Делегация Беларуси во главе с начальником Госатомнадзора Ольгой Луговской принимает участие в 7 обзорном совещании сторон Объединенной конвенции о безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами, которая проходит 27 июня - 8 июля 2022 года в штаб-квартире МАГАТЭ в Вене (Австрия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госатомнадзоре, в ходе обзорного совещания белорусская делегация примет участие в пленарных заседаниях и работе страновых групп, на заседаниях которых страны будут представлять и обсуждать национальные доклады о выполнении Объединенной конвенции. Обсуждение белорусского Национального доклада состоится 29 июня 2022 года.

Ранее в режиме удаленного доступа белорусская сторона подготовила и разместила на интернет-сайте Объединенной конвенции ответы на 160 вопросов, поступивших к белорусскому Национальному докладу от других договаривающихся сторон (можно ознакомиться здесь).

В состав белорусской делегации входят представители Госатомнадзора, Департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики, ГПО «Белэнерго», ГП «Белорусская АЭС», ГНУ «Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – Сосны» НАН Беларуси и Министерства иностранных дел.

Объединенная конвенция о безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами принята в 1997 г.

В Беларуси Объединенная конвенция ратифицирована 17 июля 2002 г. и вступила в силу 24 февраля 2003 года.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.06.2022
валюта курс
EUR 2.6616
USD 2.5280
RUB 4.7328
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.06.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6617 +0.0001
USD 2.5221 -0.0059
RUB 4.7379 +0.0051
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6970 2.7180
USD 2.5320 2.5440
RUB 3.7000 4.7130
подробнее

Конвертация в банках
на 28.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0600 1.0700
EUR/RUB 58.0000 73.0000
USD/RUB 55.0000 68.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте