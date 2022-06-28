Делегация Беларуси во главе с начальником Госатомнадзора Ольгой Луговской принимает участие в 7 обзорном совещании сторон Объединенной конвенции о безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами, которая проходит 27 июня - 8 июля 2022 года в штаб-квартире МАГАТЭ в Вене (Австрия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госатомнадзоре, в ходе обзорного совещания белорусская делегация примет участие в пленарных заседаниях и работе страновых групп, на заседаниях которых страны будут представлять и обсуждать национальные доклады о выполнении Объединенной конвенции. Обсуждение белорусского Национального доклада состоится 29 июня 2022 года.

Ранее в режиме удаленного доступа белорусская сторона подготовила и разместила на интернет-сайте Объединенной конвенции ответы на 160 вопросов, поступивших к белорусскому Национальному докладу от других договаривающихся сторон (можно ознакомиться здесь).

В состав белорусской делегации входят представители Госатомнадзора, Департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики, ГПО «Белэнерго», ГП «Белорусская АЭС», ГНУ «Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – Сосны» НАН Беларуси и Министерства иностранных дел.

Объединенная конвенция о безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами принята в 1997 г.

В Беларуси Объединенная конвенция ратифицирована 17 июля 2002 г. и вступила в силу 24 февраля 2003 года.