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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ УЧАСТВУЕТ В ОБЗОРНОМ СОВЕЩАНИИ СТОРОН ОБЪЕДИНЕННОЙ КОНВЕНЦИИ О БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЩЕНИЯ С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ
14:10 28.06.2022
Делегация Беларуси во главе с начальником Госатомнадзора Ольгой Луговской принимает участие в 7 обзорном совещании сторон Объединенной конвенции о безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами, которая проходит 27 июня - 8 июля 2022 года в штаб-квартире МАГАТЭ в Вене (Австрия).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госатомнадзоре, в ходе обзорного совещания белорусская делегация примет участие в пленарных заседаниях и работе страновых групп, на заседаниях которых страны будут представлять и обсуждать национальные доклады о выполнении Объединенной конвенции. Обсуждение белорусского Национального доклада состоится 29 июня 2022 года.
Ранее в режиме удаленного доступа белорусская сторона подготовила и разместила на интернет-сайте Объединенной конвенции ответы на 160 вопросов, поступивших к белорусскому Национальному докладу от других договаривающихся сторон (можно ознакомиться здесь).
В состав белорусской делегации входят представители Госатомнадзора, Департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики, ГПО «Белэнерго», ГП «Белорусская АЭС», ГНУ «Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – Сосны» НАН Беларуси и Министерства иностранных дел.
Объединенная конвенция о безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами принята в 1997 г.
В Беларуси Объединенная конвенция ратифицирована 17 июля 2002 г. и вступила в силу 24 февраля 2003 года.
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