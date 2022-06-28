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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПРЕДСТАВИТЕЛИ TEXNOPARK ИЗУЧАТ ИСПЫТАТЕЛЬНУЮ БАЗУ БЕЛГИСС ПО ПАРАМЕТРАМ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ


12:54 28.06.2022

Представители узбекского ООО TEXNOPARK подробно изучат испытательную базу БелГИСС по параметрам энергоэффективности различных видов продукции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БелГИСС, визит узбекской делегации проходит в развитие договоренностей, достигнутых в ходе посещения ООО «TEXNOPAR» премьер-министрами стран Романом Головченко и Абдуллой Ариповым в апреле 2022 г.

«У нас есть очень большая потребность по созданию лаборатории по параметрам энергоэффективности продукции», – отметил главный специалист по стандартизации и сертификации ООО TEXNOPARK Джавлон Каттаходжаев.

Директор БелГИСС Александр Скуратов кратко представил основные направления деятельности института, сферы разработок и испытаний продукции.

Для узбекской делегации также состоялась экскурсия по испытательному центру БелГИСС, во время которой специалисты ознакомились с возможностями проведения испытаний продукции по показателям безопасности, электромагнитной совместимости, энергоэффективности, акустическим измерениям, климатическим воздействиям, подтверждению степеней защиты изделий от воды и твердых предметов, а также испытаниями кассового и игрового оборудования.

Конкретные направления сотрудничества стороны намерены рассмотреть и определить в ходе переговоров 29 июня.

ООО TEXNOPARK объединяет 17 проектов, ориентированных на практическую реализацию задач, поставленных Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым по созданию высокотехнологичных, конкурентоспособных, экспортно ориентированных и импортозамещающих производств промышленной продукции и бытовой техники.
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