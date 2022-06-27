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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БУТБ И КИТАЙСКАЯ ПЛОЩАДКА AEEX БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ


11:08 28.06.2022

Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) и Синьцзянский Азиатско-Европейский международный торговый центр (Xinjiang Asia-Europe International Trading Center, АЕЕХ), являющийся оператором электронной торговой площадки Asia Europe Exchange, планируют объединить усилия и совместно содействовать увеличению товарооборота Беларуси и Китая. Соответствующая договоренность достигнута по итогам онлайн-встречи представителей БУТБ с председателем совета директоров АЕЕХ госпожой Чжан Хунпин.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в качестве приоритетных направлений сотрудничества определено взаимодействие по продвижению товаров белорусского производства на рынок Китая, информирование китайских компаний о возможностях поиска деловых партнеров в Беларуси через площадку БУТБ, обмен аналитикой и статистическими данными, отражающими текущую ситуацию на товарных рынках двух стран.

Что касается товарных позиций, перспективных для взаимной торговли, то, по мнению сторон, наиболее ликвидным белорусским товаром являются пиломатериалы, которые пользуются стабильно высоким спросом в Китае – особенно в сфере строительства.

В этом случае доставка приобретенных на БУТБ товаров может осуществляться железнодорожным транспортом по Новому шелковому пути. Помимо этого, с целью диверсификации экспортных поставок белорусской лесопродукции планируется задействовать сеть деловых контактов АЕЕХ в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

Отдельное внимание в ходе переговоров БУТБ и АЕЕХ было уделено перспективам участия поставщиков из КНР в торгах на биржевой площадке импортозамещения. В частности, ожидается, что приход китайских производителей запчастей и технологического оборудования повысит концентрацию предложения данной продукции и расширит ее ассортимент, что положительно скажется на уровне цен для белорусских потребителей.
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