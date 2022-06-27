|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.06.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ШЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАЗОВ В КАЧЕСТВЕ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ПЕРЕДАНЫ СИРИИ
10:12 28.06.2022
В городе Латакия в Сирии состоялась официальная церемония передачи второй части груза гуманитарной помощи от Беларуси Сирии, включающего в себя 6 единиц грузовой и строительной техники МАЗ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, всего белорусской стороной Сирии переданы четыре партии гуманитарной помощи, включавших детскую одежду и обувь, детское питание, продовольствие, медикаменты, медицинское оборудование, технику МАЗ.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 28.06.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 27.06.2022
Курсы в банках
на 28.06.2022
Конвертация в банках
на 28.06.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте