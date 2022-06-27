В городе Латакия в Сирии состоялась официальная церемония передачи второй части груза гуманитарной помощи от Беларуси Сирии, включающего в себя 6 единиц грузовой и строительной техники МАЗ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, всего белорусской стороной Сирии переданы четыре партии гуманитарной помощи, включавших детскую одежду и обувь, детское питание, продовольствие, медикаменты, медицинское оборудование, технику МАЗ.