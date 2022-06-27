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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПРЕМЬЕР- МИНИСТР БЕЛАРУСИ ОБОЗНАЧИЛ ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С САМАРСКОЙ ОБЛАСТЬЮ: КООПЕРАЦИЯ В АВТОСТРОЕНИИ, АПК И НАУКА


09:14 28.06.2022

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с главой Самарской области Дмитрием Азаровым обозначил перспективы сотрудничества: кооперация в автостроении, АПК и наука.

По его словам, сейчас очень важно работать быстро.

"Обстановка складывается достаточно непростая, но нет ничего критического. Беларусь и Россия способны обеспечить людей всем необходимым, чтобы собирать хороший урожай, выращивать скот, производить высокотехнологичные товары, - подчеркнул Головченко, которого цитирует пресс-служба правительства. - Сейчас на первый план выходит кооперация, взаимные поставки, замещение недружественных партнеров. Все это требует скорости в принятии решений и отзывчивости".

Программа визита делегации Самарской области достаточно насыщенная, обратил внимание Роман Головченко. На повестке дня сотрудничество с МТЗ, "АМКОДОРОМ", БКМ и другими белорусскими предприятиями. В частности, во взаимодействии с белорусской стороной заинтересован российский автомобильный гигант АВТОВАЗ.

"Беларусь, со своей стороны, заинтересована в раскручивании целого ряда направлений. Это и удовлетворение потребностей вашего региона в целом сегменте машиностроительной продукции - грузовой, коммунальной, дорожно-строительной технике, электротранспорте. Что касается кооперационного взаимодействия в автостроении, будь то поставка компонентов для производства автомобилей либо иные направления, с большим интересом рассмотрим", - добавил Роман Головченко.

Что касается сельского хозяйства, в Самарской области реализуется масштабная программа развития с упором на модернизацию. Премьер-министр Беларуси предложил обсудить сотрудничество и по этому направлению.

Перспективно и развитие взаимодействия в строительной сфере. Как подчеркнул глава правительства, белорусская сторона готова к сотрудничеству, если есть заинтересованность в объединении усилий в сфере территориального планирования, градостроительного зонирования, применения современных технологий в строительстве, а также в стройматериалах.

Еще одно направление - сфера науки, которая формирует задел для технологического развития. Так, Самарская область развивает взаимодействие с Национальной академией наук Беларуси.
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