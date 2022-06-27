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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В ВОЗОБНОВЛЕНИИ ПАССАЖИРСКОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СООБЩЕНИЯ С ЛИТВОЙ, ЛАТВИЕЙ И ПОЛЬШЕЙ


17:19 27.06.2022

Беларусь заинтересована в возобновлении пассажирского железнодорожного сообщения с Литвой, Латвией и Польшей. Об этом сообщает Telegram-канал Минтранса Беларуси.

В ведомстве напомнили, что пассажирские ж/д рейсы с Беларусью были приостановлены этими странами с марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса.

Как отмечается, с улучшением эпидемиологической ситуации и отменой ограничений на перемещение граждан Беларусь неоднократно предлагала возобновить международные пассажирские перевозки, но безрезультатно. (В странах ЕС они восстановлены с середины прошлого лета, за исключением сообщения Польша – Литва).

В допандемийный период на перевозки с Литвой, Латвией и Польшей приходилось порядка 20% всего международного сообщения нашей страны, что говорит об их востребованности как у белорусов, так и граждан стран-соседок.

Так, в 2019 году объем перевезенных пассажиров ж/д транспортом с Литвой достигал 380 тыс. человек, с Польшей – 225 тыс., Латвией – 20 тысяч.

«Необходимо отметить, что сегодня из Минска выполняются ежедневные автобусные рейсы в Вильнюс, Ригу и Варшаву, на которых наблюдается постоянное увеличение пассажиропотока. С введением в апреле текущего года безвизового въезда для граждан Литвы и Латвии нашу страну уже посетили порядка 88 тыс. безвизовых туристов, что говорит о высоком спросе на транспортное сообщение с Беларусью со стороны жителей стран ЕС», - говорится в сообщении.
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