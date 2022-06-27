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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПОДПИСАЛИ БГУ И ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУНИВЕРСИТЕТ
16:15 27.06.2022
Договор о сотрудничестве 27 июня подписан между БГУ и Воронежским государственным университетом (ВГУ). Подписи под документом поставили руководители вузов Андрей Король и Дмитрий Ендовицкий соответственно.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, договор предусматривает взаимодействие сторон в области академической и научной деятельности. В частности, обозначен взаимный интерес в обмене опытом в подготовке научных кадров, реализации совместных двусторонних и международных исследовательских проектов, проведении научных мероприятий, публикации литературы и периодических изданий.
Во время переговоров стороны обозначили на ближайшее время приоритетные векторы сотрудничества, а также условились разработать дорожную карту по реализации основных положений договора.
Воронежский государственный университет (ВГУ) основан в 1918 году и является одним из крупнейших и ведущих классических университетов России. В состав ВГУ входят 18 факультетов, филиал в г. Борисоглебск, 16 научно-исследовательских лабораторий, 10 учебно-научно-производственных центров, Зональная научная библиотека, университетский заповедник «Галичья гора», 11 музеев.
В вузе обучается свыше 21000 студентов, работает более 1600 сотрудников, в том числе 277 докторов наук, профессоров, 856 кандидатов наук, доцентов, 70 академиков и членов-корреспондентов российских и зарубежных академий наук.
Университет сотрудничает c более чем 200 вузами мира.
За время своего существования ВГУ подготовил более 120000 специалистов. Среди выпускников университета лауреаты Нобелевской премии, государственных премий СССР и России, академики, министры, деятели науки и культуры.
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