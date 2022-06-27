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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЛУКАШЕНКО И ПУТИН ДОГОВОРИЛИСЬ ОЧЕНЬ ЖЕСТКО КОНТРОЛИРОВАТЬ ПРОЦЕСС ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ


14:51 27.06.2022

Лукашенко и Путин договорились очень жестко контролировать процесс импортозамещения. Такая информация прозвучала сегодня в ходе встречи Лукашенко с главой Самарской области Российской Федерации Дмитрием Азаровым.

"Мы рады тому, что мы в полном объеме востребованы на российском рынке. Сегодня уже вопрос не стоит, как продать, как это было раньше. Сегодня стоит вопрос, как удовлетворить спрос прежде всего нашей России, огромной страны, по тем товарам, которые мы производим. Задача нашего правительства - ни в коем случае не отказать ни по одному из направлений, не оставить контракты неудовлетворенными. Мы об этом много в последние дни вели речь и с президентом России, говоря об импортозамещении. Это вопрос номер один. И мы договорились, что очень жестко будем контролировать этот процесс импортозамещения", - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он обратил внимание, что как в Беларуси, так и в России порой склонны к волоките и бюрократизму: "Все определим, все наметим, что надо решить, а потом как начнем реализовывать - получаются чудеса. Мы эти чудеса видим и, я еще раз подчеркиваю, с президентом России подвергли очень жесткому анализу. Вплоть до того, что были даны соответствующим лицам распоряжения".

Лукашенко пояснил, в чем суть вопроса. Так, в Беларуси в рамках совместной программы импортозамещения были намечены к реализации 15 проектов.

"Ну и началось. Вот, 10 проектов - это то, что России нужно. А пять проектов - это могут товары пойти куда-то на внешние рынки из Беларуси. Это вроде бы неинтересно (России - прим.). Но молодец Путин, он говорит: "Нам все интересно, потому что для того, чтобы продать в третьих странах, на внешних рынках, товар надо в Беларуси произвести, а там больше половины комплектующих из Российской Федерации". Так в чем невыгода?! И было решение, это вы должны учесть, что без всяких оговорок те полтора миллиарда, о которых я говорил, по импортозамещению (на Беларусь выделенных из ресурсов России), они должны быть немедленно реализованы", - заявил Лукашенко.
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