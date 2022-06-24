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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ЛИШИЛИ СТАТУСА НАБЛЮДАТЕЛЯ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ХАРТИИ
09:16 27.06.2022
Договорные стороны Энергетической хартии лишили Россию и Беларусь статуса наблюдателей в сообществе, а также приостановили временное применение договора к Энергетической хартии в отношении Беларуси. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.
Решения приняты на специальной сессии конференции Энергетической хартии в Брюсселе в пятницу,
Минэнерго отметило, что эти вопросы были внесены в повестку дня сессии по требованию украинской стороны.
"После полномасштабного военного вторжения России на территорию Украины Министерство энергетики неоднократно выступало с инициативой по лишению России статуса наблюдателя в Энергетической хартии, а также приостановке временного применения договора к Энергетической хартии по Беларуси", заявили в Минэнерго.
В ведомстве напоминают, что договор к Энергетической хартии является многосторонним соглашением, подписанным почти 60 странами, а также Европейским Союзом. Хартия закрепляет основные принципы сотрудничества, в частности в сфере защиты иностранных инвестиций, устанавливает транзитные правила в энергетические системы и механизмы разрешения споров между договорными сторонами, инвесторами и государствами.
Россия и Беларусь подписали договор к Энергетической хартии, однако так и не ратифицировали его. В то же время Беларусь временно применяла этот документ.
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