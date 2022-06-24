Договорные стороны Энергетической хартии лишили Россию и Беларусь статуса наблюдателей в сообществе, а также приостановили временное применение договора к Энергетической хартии в отношении Беларуси. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

Решения приняты на специальной сессии конференции Энергетической хартии в Брюсселе в пятницу,

Минэнерго отметило, что эти вопросы были внесены в повестку дня сессии по требованию украинской стороны.

"После полномасштабного военного вторжения России на территорию Украины Министерство энергетики неоднократно выступало с инициативой по лишению России статуса наблюдателя в Энергетической хартии, а также приостановке временного применения договора к Энергетической хартии по Беларуси", заявили в Минэнерго.

В ведомстве напоминают, что договор к Энергетической хартии является многосторонним соглашением, подписанным почти 60 странами, а также Европейским Союзом. Хартия закрепляет основные принципы сотрудничества, в частности в сфере защиты иностранных инвестиций, устанавливает транзитные правила в энергетические системы и механизмы разрешения споров между договорными сторонами, инвесторами и государствами.

Россия и Беларусь подписали договор к Энергетической хартии, однако так и не ратифицировали его. В то же время Беларусь временно применяла этот документ.