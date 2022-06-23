|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.06.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ХОЛДИНГ «АМКОДОР» РАСШИРЯЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТЬЮ
12:50 24.06.2022
Руководство холдинга «АМКОДОР» и глава Иркутской области Игорь Кобзев обсудили вопросы расширения сотрудничества.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «АМКОДОР» - управляющая компания холдинга», на состоявшейся 24 июня 2022 года встрече достигнуты договоренности по широкому кругу вопросов - от поставок техники в регион до развития кооперационных связей с целью импортозамещения.
Накануне, 23 июня, в правительстве Иркутской области прошло совещание по вопросам сотрудничества под руководством первого заместителя председателя правительства Иркутской области Р. Ситникова с участием руководителей всех профильных министерств.
Регион подтвердил свои намерения в развитии двухсторонних отношений с целью укрепления связей между Беларусью и Российской Федерацией.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.06.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 23.06.2022
Курсы в банках
на 24.06.2022
Конвертация в банках
на 24.06.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте