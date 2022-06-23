Руководство холдинга «АМКОДОР» и глава Иркутской области Игорь Кобзев обсудили вопросы расширения сотрудничества.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «АМКОДОР» - управляющая компания холдинга», на состоявшейся 24 июня 2022 года встрече достигнуты договоренности по широкому кругу вопросов - от поставок техники в регион до развития кооперационных связей с целью импортозамещения.

Накануне, 23 июня, в правительстве Иркутской области прошло совещание по вопросам сотрудничества под руководством первого заместителя председателя правительства Иркутской области Р. Ситникова с участием руководителей всех профильных министерств.

Регион подтвердил свои намерения в развитии двухсторонних отношений с целью укрепления связей между Беларусью и Российской Федерацией.