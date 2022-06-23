Национальный центр маркетинга 23 июня 2022 г. принял участие в мероприятии, посвященном вопросам белорусского-венгерского экономического сотрудничества.

Встреча была организована Деловым клубом «Восточная Европа» при участии посольства Беларуси в Венгрии.

Как сообщили ЭКОПРЕС в Национальном центре маркетинга, венгерским предприятиям была представлена информация об основных характеристиках белорусского рынка, наиболее перспективных направления сотрудничества.

Национальный центр маркетинга презентовал пути взаимодействия в части оказания содействия зарубежным компаниям в поиске партнеров на территории Беларуси, в том числе через процедуры закупок.

Было отмечено, что электронный формат осуществления закупок в Беларуси не ограничивает возможности иностранных поставщиков по участию в них – Удостоверяющий центр Национального центра маркетинга выдает электронные цифровые подписи всем заинтересованным.