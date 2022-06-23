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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В УВЕЛИЧЕНИИ ПОСТАВОК ТЕХНИКИ АМКОДОР
09:16 24.06.2022
Директор дивизиона «Коммунальные машины» ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга» Александр Бадеев обсудил вопросы сотрудничества с руководством правительства Новгородской области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, на состоявшейся 22 июня 2022 года встрече с заместителем председателя правительства Станиславом Шульцевым и министром сельского хозяйства Еленой Покровской была презентована производственная линейка техники АМКОДОР.
В итоге подтверждена заинтересованность в активизации дальнейшего сотрудничества и увеличении поставок техники для нужд Новгородской области.
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