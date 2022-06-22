|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.06.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И УЗБЕКИСТАН ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ В СФЕРЕ СОЦЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
11:41 23.06.2022
Министерство труда и социальной защиты Беларуси и Агентство по развитию медико-социальных услуг Узбекистана подписали меморандум о взаимопонимании в сфере социальной защиты населения.
Подписанием документа завершился визит в Беларусь представителей Агентства по развитию медико-социальных услуг Узбекистана.
Как сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты, в ходе визита делегация из Узбекистана ознакомилась с особенностями производства технических средств реабилитации и оказания специализированной помощи инвалидам в Белорусском протезно-ортопедический восстановительном центре, посетила Николаевщинский дом-интернат для престарелых и инвалидов и Несвижский ТЦСОН.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.06.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 22.06.2022
Курсы в банках
на 23.06.2022
Конвертация в банках
на 23.06.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте