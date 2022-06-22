МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БЕЛАРУСЬ И УЗБЕКИСТАН ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ В СФЕРЕ СОЦЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

11:41 23.06.2022 Министерство труда и социальной защиты Беларуси и Агентство по развитию медико-социальных услуг Узбекистана подписали меморандум о взаимопонимании в сфере социальной защиты населения. Подписанием документа завершился визит в Беларусь представителей Агентства по развитию медико-социальных услуг Узбекистана. Как сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты, в ходе визита делегация из Узбекистана ознакомилась с особенностями производства технических средств реабилитации и оказания специализированной помощи инвалидам в Белорусском протезно-ортопедический восстановительном центре, посетила Николаевщинский дом-интернат для престарелых и инвалидов и Несвижский ТЦСОН.