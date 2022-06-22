Беларусь готова конструктивно сотрудничать с ООН, ЮНКТАД и всеми заинтересованными правительствами для решения насущных проблем глобальной продовольственной безопасности, в том числе связанных с транзитом украинского зерна на мировые рынки. Об этом заявила 22 июня 2022 г. постоянный представитель Беларуси при Отделении ООН в Женеве Лариса Бельская, выступая на 69-й сессии Совета по торговле и развитию ЮНКТАД.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, она также обратила внимание на односторонние принудительные меры, которые подрывают выполнение мандата ЮНКТАД, создают угрозу устойчивому экономическому развитию государств-членов и блокируют взаимовыгодную международную торговлю.

При этом Л. Бельская отметила, что Беларусь будет поддерживать усилия ЮНКТАД по укреплению национального потенциала стран со средним уровнем дохода в сфере торговли и развития, поощрению глобального и межрегионального партнерства для реализации Целей устойчивого развития.