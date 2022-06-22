|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.06.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ГОТОВА СОТРУДНИЧАТЬ С ООН И ЮНКТАД ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ГЛОБАЛЬНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
09:29 23.06.2022
Беларусь готова конструктивно сотрудничать с ООН, ЮНКТАД и всеми заинтересованными правительствами для решения насущных проблем глобальной продовольственной безопасности, в том числе связанных с транзитом украинского зерна на мировые рынки. Об этом заявила 22 июня 2022 г. постоянный представитель Беларуси при Отделении ООН в Женеве Лариса Бельская, выступая на 69-й сессии Совета по торговле и развитию ЮНКТАД.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, она также обратила внимание на односторонние принудительные меры, которые подрывают выполнение мандата ЮНКТАД, создают угрозу устойчивому экономическому развитию государств-членов и блокируют взаимовыгодную международную торговлю.
При этом Л. Бельская отметила, что Беларусь будет поддерживать усилия ЮНКТАД по укреплению национального потенциала стран со средним уровнем дохода в сфере торговли и развития, поощрению глобального и межрегионального партнерства для реализации Целей устойчивого развития.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.06.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 22.06.2022
Курсы в банках
на 23.06.2022
Конвертация в банках
на 23.06.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте