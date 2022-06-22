Начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов и генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, на состоявшейся 21 июня 2022 года в Москве встрече обсуждены вопросы сотрудничества по организации перевозок грузов железнодорожным транспортом между Беларусью и Российской Федерацией, в том числе перспективные транспортно-логистические схемы доставки грузов с учетом заявок белорусских и российских грузоотправителей.

Кроме того, стороны уделили внимание вопросам организации перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в сообщении Беларусь-Россия в 2022 году и на перспективу, оптимизации графика движения пассажирских поездов, увеличения периодичности их курсирования и реализации совместных туристических проектов.

Руководители железнодорожных компаний также обсудили перспективы сотрудничества в сфере промышленной кооперации.