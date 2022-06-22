ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.06.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


РУКОВОДИТЕЛИ БЖД И РЖД ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА


18:05 22.06.2022

Начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов и генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, на состоявшейся 21 июня 2022 года в Москве встрече обсуждены вопросы сотрудничества по организации перевозок грузов железнодорожным транспортом между Беларусью и Российской Федерацией, в том числе перспективные транспортно-логистические схемы доставки грузов с учетом заявок белорусских и российских грузоотправителей.

Кроме того, стороны уделили внимание вопросам организации перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в сообщении Беларусь-Россия в 2022 году и на перспективу, оптимизации графика движения пассажирских поездов, увеличения периодичности их курсирования и реализации совместных туристических проектов.

Руководители железнодорожных компаний также обсудили перспективы сотрудничества в сфере промышленной кооперации.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.06.2022
валюта курс
EUR 2.6761
USD 2.5421
RUB 4.6120
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.06.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6533 -0.0228
USD 2.5329 -0.0092
RUB 4.7397 +0.1277
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7000 2.7350
USD 2.5420 2.5600
RUB 3.7000 4.6500
подробнее

Конвертация в банках
на 22.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0540 1.0690
EUR/RUB 58.0000 73.5000
USD/RUB 55.0000 69.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте