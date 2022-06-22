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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
РУКОВОДИТЕЛИ БЖД И РЖД ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА
18:05 22.06.2022
Начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов и генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, на состоявшейся 21 июня 2022 года в Москве встрече обсуждены вопросы сотрудничества по организации перевозок грузов железнодорожным транспортом между Беларусью и Российской Федерацией, в том числе перспективные транспортно-логистические схемы доставки грузов с учетом заявок белорусских и российских грузоотправителей.
Кроме того, стороны уделили внимание вопросам организации перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в сообщении Беларусь-Россия в 2022 году и на перспективу, оптимизации графика движения пассажирских поездов, увеличения периодичности их курсирования и реализации совместных туристических проектов.
Руководители железнодорожных компаний также обсудили перспективы сотрудничества в сфере промышленной кооперации.
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