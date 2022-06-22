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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


УКРАИНА ДЕНОНСИРОВАЛА СОГЛАШЕНИЯ С БЕЛАРУСЬЮ В СФЕРЕ АРХИВНОГО ДЕЛА


13:48 22.06.2022

Государственная архивная служба Украины денонсировала соглашения о сотрудничестве с Беларусью.

Как сообщает пресс-служба украинского ведомства, прекращены соглашение о сотрудничестве между Главным архивным управлением при кабинете министров Украины и Главным архивным управлением при Совете министров Республики Беларусь от 22 апреля 1992 года, а также протокол о совместных проектах Государственного комитета архивов Украины и департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Беларуси, заключенный 18 сентября 2008 года.

"Перспективы налаживания какого-либо двустороннего сотрудничества с белорусской стороной в области архивного дела отсутствуют. Действие этих документов приостановлено", - говорится в сообщении.

В нем также говорится, что денонсация соглашений была инициирована украинской стороной в начале апреля. Украинская архивная служба призвала западных партнеров поддержать эту инициативу и разорвать соглашения с архивными учреждениями Беларуси.
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