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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЕГИПЕТСКИЕ ЭКСПОРТЕРЫ ГОТОВЫ ПРЕДЛОЖИТЬ БЕЛОРУССКОМУ РЫНКУ ОВОЩИ, ФРУКТЫ И МОРЕПРОДУКТЫ


12:06 22.06.2022

Египетские экспортеры готовы предложить белорусскому рынку овощи, фрукты и морепродукты. Такая информация прозвучала в ходе видеоконференции, которая была организована 21 июня 2022 г. Национальным центром маркетинга совместно с посольством Беларуси в Арабской Республике Египет и Ассоциацией египетских бизнесменов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, в рамках семинара состоялись презентации белорусских производителей молочной продукции и растительного масла, в импорте которых заинтересована египетская сторона.

Кроме того, в качестве перспективных товарных позиций для экспорта в Египет отмечены мясная продукция (необходимо наличие сертификата «Халяль»), сахарная свекла, масличные семена (лен), кукуруза и т.д.

В мероприятии приняли участие порядка 40 белорусских и египетских экспортеров и импортеров.

Запросы от заинтересованных в поставках конкретных видов продукции будут обработаны Национальным центром маркетинга с целью оказания содействия в установлении новых деловых контактов.
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