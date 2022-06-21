Египетские экспортеры готовы предложить белорусскому рынку овощи, фрукты и морепродукты. Такая информация прозвучала в ходе видеоконференции, которая была организована 21 июня 2022 г. Национальным центром маркетинга совместно с посольством Беларуси в Арабской Республике Египет и Ассоциацией египетских бизнесменов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, в рамках семинара состоялись презентации белорусских производителей молочной продукции и растительного масла, в импорте которых заинтересована египетская сторона.

Кроме того, в качестве перспективных товарных позиций для экспорта в Египет отмечены мясная продукция (необходимо наличие сертификата «Халяль»), сахарная свекла, масличные семена (лен), кукуруза и т.д.

В мероприятии приняли участие порядка 40 белорусских и египетских экспортеров и импортеров.

Запросы от заинтересованных в поставках конкретных видов продукции будут обработаны Национальным центром маркетинга с целью оказания содействия в установлении новых деловых контактов.