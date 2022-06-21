|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.06.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В МИНСКЕ ПРОХОДИТ ВТОРАЯ ВСТРЕЧА БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКОГО ЭКСПЕРТНОГО ТРЕКА
10:54 22.06.2022
Заместитель министра иностранных дел Беларуси Юрий Амбразевич принял участие в специальной сессии Белорусско-российского экспертного трека, которая проходит 21-22 июня 2022 г. в Минске.
Ю. Амбразевич подчеркнул высокую важность и актуальность работы совместной экспертной площадки Беларуси и России.
Заместитель министра кратко остановился на предложениях белорусской стороны по формату и модальности работы Белорусско-российского экспертного трека. Призвал подумать над возможностью подготовки ежегодного сводного доклада, в котором бы в максимально прикладном виде анализировалась динамика мировой ситуации и ее значение для Беларуси и России.
По словам Ю. Амбразевича, данный документ мог бы стать условным сборником практических рекомендаций для внешнеполитических ведомств двух стран.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в форуме в Минске принимают участие более 30 ученых и экспертов, представляющих «наиболее крупные и авторитетные» белорусские и российские «фабрики мысли», академическое сообщество, включая Белорусский институт стратегических исследований, БГУ, МГИМО, Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений имени Е.М.Примакова Российской академии наук и др.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.06.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 21.06.2022
Курсы в банках
на 22.06.2022
Конвертация в банках
на 22.06.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте