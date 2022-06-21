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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


В МИНСКЕ ПРОХОДИТ ВТОРАЯ ВСТРЕЧА БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКОГО ЭКСПЕРТНОГО ТРЕКА


10:54 22.06.2022

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Юрий Амбразевич принял участие в специальной сессии Белорусско-российского экспертного трека, которая проходит 21-22 июня 2022 г. в Минске.

Ю. Амбразевич подчеркнул высокую важность и актуальность работы совместной экспертной площадки Беларуси и России.

Заместитель министра кратко остановился на предложениях белорусской стороны по формату и модальности работы Белорусско-российского экспертного трека. Призвал подумать над возможностью подготовки ежегодного сводного доклада, в котором бы в максимально прикладном виде анализировалась динамика мировой ситуации и ее значение для Беларуси и России.

По словам Ю. Амбразевича, данный документ мог бы стать условным сборником практических рекомендаций для внешнеполитических ведомств двух стран.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в форуме в Минске принимают участие более 30 ученых и экспертов, представляющих «наиболее крупные и авторитетные» белорусские и российские «фабрики мысли», академическое сообщество, включая Белорусский институт стратегических исследований, БГУ, МГИМО, Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений имени Е.М.Примакова Российской академии наук и др.
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