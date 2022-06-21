Посол Беларуси в Нигерии и Кот-д’Ивуаре по совместительству Вячеслав Бриль обсудил с министром горнорудной, нефтяной промышленности и энергетики Кот-д’Ивуара Мамаду Кулибали перспективы сотрудничества.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, на состоявшейся 20 июня 2022 г. встрече обсуждалось сотрудничество в таких областях нефтехимической отрасли, как нефтеразведка, добыча нефти, обеспечение безопасности нефтепроводов.

Министр горнорудной, нефтяной промышленности и энергетики Кот-д’Ивуара подчеркнул заинтересованность в приобретении карьерной техники белорусского производства для нужд горнодобывающей промышленности страны, а также создании центров ее сервисного обслуживания.