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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
КОТ-Д’ИВУАР ЗАИНТЕРЕСОВАН В ПРИОБРЕТЕНИИ БЕЛОРУССКОЙ КАРЬЕРНОЙ ТЕХНИКИ
09:17 22.06.2022
Посол Беларуси в Нигерии и Кот-д’Ивуаре по совместительству Вячеслав Бриль обсудил с министром горнорудной, нефтяной промышленности и энергетики Кот-д’Ивуара Мамаду Кулибали перспективы сотрудничества.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, на состоявшейся 20 июня 2022 г. встрече обсуждалось сотрудничество в таких областях нефтехимической отрасли, как нефтеразведка, добыча нефти, обеспечение безопасности нефтепроводов.
Министр горнорудной, нефтяной промышленности и энергетики Кот-д’Ивуара подчеркнул заинтересованность в приобретении карьерной техники белорусского производства для нужд горнодобывающей промышленности страны, а также создании центров ее сервисного обслуживания.
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