Представители компании «БиоКубаФарма» и Центра генной инженерии и биотехнологий Кубы 20 июня 2022 года посетили индустриальный парк «Великий камень».

Как сообщает сайт парка, делегация ознакомилась с историей и развитием парка, а также с условиями для работы, созданными в инновационном центре. Гости также посетили центр комплексного обслуживания резидентов и инвесторов «Одна станция».

Во время переговоров обсуждались перспективы реализации в «Великом камне» производственных и научно-исследовательских проектов, связанных с биофармацевтикой.

«БиоКубаФарма» является группой из 45 компаний, работающих в сфере биотехнологий и фармацевтической промышленности. Ее продукция экспортируется в 48 стран.