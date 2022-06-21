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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
РУКОВОДСТВО «ВЕЛИКОГО КАМНЯ» И ПРЕДСТАВИТЕЛИ «БИОКУБАФАРМА» ОБСУДИЛИ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ
17:06 21.06.2022
Представители компании «БиоКубаФарма» и Центра генной инженерии и биотехнологий Кубы 20 июня 2022 года посетили индустриальный парк «Великий камень».
Как сообщает сайт парка, делегация ознакомилась с историей и развитием парка, а также с условиями для работы, созданными в инновационном центре. Гости также посетили центр комплексного обслуживания резидентов и инвесторов «Одна станция».
Во время переговоров обсуждались перспективы реализации в «Великом камне» производственных и научно-исследовательских проектов, связанных с биофармацевтикой.
«БиоКубаФарма» является группой из 45 компаний, работающих в сфере биотехнологий и фармацевтической промышленности. Ее продукция экспортируется в 48 стран.
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