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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БУТБ ГОТОВА ПОМОЧЬ УВЕЛИЧИТЬ ПРОДАЖИ РОССИЙСКОГО МЕТАЛЛА НЕ ТОЛЬКО В БЕЛАРУСЬ, НО И В ТРЕТЬИ СТРАНЫ


14:57 21.06.2022

Санкции, введенные странами Запада в отношении российского металла, могут поспособствовать росту поставок данной продукции в Беларусь и другие дружественные страны, в том числе с применением механизма биржевых торгов. Такое мнение высказал начальник управления торгов металлопродукцией Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) Евгений Бурейко, выступая на Всероссийской конференции «Электронная коммерция на рынке металлов» в Москве.

«Не секрет, что санкции существенно сузили географию экспорта российской металлопродукции, поэтому один из самых актуальных вопросов на повестке дня – переориентация экспортных поставок на другие рынки. Использование биржевой площадки как дополнительного канала продаж может помочь в решении этой задачи. Причем речь идет не только о рынке Республики Беларусь, которая ежегодно потребляет почти 3 миллиона тонн металла. Мы готовы предоставить российским экспортерам прямой доступ к потребителям из стран СНГ, Азии и Африки через механизм транзитных сделок. А это уже совсем иные масштабы спроса», – отметил Евгений Бурейко, которого цитирует пресс-служба БУТБ.

Он также обратил внимание российских металлопроизводителей и металлотрейдеров на характерный для биржевых торгов низкий уровень риска, который достигается путем применения принципа «поставка против платежа». При осуществлении расчетов по данной схеме соблюдаются интересы и продавца, и покупателя.

«Главный плюс для российских компаний в том, что они могут реализовывать металл с отсрочкой платежа и быть уверенными, что в оговоренный срок оплата поступит на их счет. В свою очередь белорусские покупатели, по сути, получают бесплатный товарный кредит. Биржа в этом случае выступает гарантом соблюдения обязательств сторонами сделки», – пояснил Евгений Бурейко.

По итогам биржевых торгов в январе-мае 2022 г. сумма сделок с металлопродукцией на БУТБ достигла 889 млн BYN, что на 12% больше, чем за аналогичный период 2021 г. На черные металлы и изделия из них пришлось свыше 77% от общего объема продаж товаров данной группы.

Конференция «Электронная коммерция на рынке металлов», организуемая информационно-издательской службой «Металлоснабжение и сбыт», является одним из самых ярких мероприятий в области торговли металлопродукцией. Ежегодно данный форум собирает руководителей и специалистов ведущих металлоторговых и металлургических компаний Российской Федерации, топ-менеджеров крупнейших торговых площадок и авторитетных экспертов в сфере электронной коммерции и закупок.
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