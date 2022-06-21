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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПО ИТОГАМ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ БЕЛАРУСИ НА ВЫСТАВКЕ В ТЕГЕРАНЕ ПОДПИСАНО 25 ДОКУМЕНТОВ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
14:25 21.06.2022
Подведены итоги Национальной экспозиции Республики Беларусь на Международной выставке сельского хозяйства и пищевой промышленности Iran Agrofood, которая прошла 17-20 июня 2022 г. в Тегеране (Иран).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, белорусская экспозиция включала научно-практические центры Национальной Академии наук Беларуси, Белорусского государственного технологического университета, Белорусского государственного университета, Белорусского национально-технического университета, Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий, а также кондитерскую фабрику «Витьба».
За прошедшие четыре дня подписано 25 двусторонних документов в сфере науки и образования, фиксирующих договоренности о совместных научных исследованиях и подготовке кадров высшей квалификации, а также намерения о сотрудничестве в области безопасности пищевых продуктов, в сфере дистрибуции ветеринарных препаратов, разработки биопестицидов, реализации биологических препаратов и создания руководящего Центра биотехнологий с иранскими исследовательскими центрами и учреждениями образования.
Помимо работы в рамках выставки, участники Национальной экспозиции Беларуси провели презентацию своих товаров и услуг в Торгово-промышленной палате Ирана.
В мероприятии приняли участие порядка 100 представителей иранских компаний.
После презентации состоялись двусторонние переговоры.
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