Подведены итоги Национальной экспозиции Республики Беларусь на Международной выставке сельского хозяйства и пищевой промышленности Iran Agrofood, которая прошла 17-20 июня 2022 г. в Тегеране (Иран).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, белорусская экспозиция включала научно-практические центры Национальной Академии наук Беларуси, Белорусского государственного технологического университета, Белорусского государственного университета, Белорусского национально-технического университета, Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий, а также кондитерскую фабрику «Витьба».

За прошедшие четыре дня подписано 25 двусторонних документов в сфере науки и образования, фиксирующих договоренности о совместных научных исследованиях и подготовке кадров высшей квалификации, а также намерения о сотрудничестве в области безопасности пищевых продуктов, в сфере дистрибуции ветеринарных препаратов, разработки биопестицидов, реализации биологических препаратов и создания руководящего Центра биотехнологий с иранскими исследовательскими центрами и учреждениями образования.

Помимо работы в рамках выставки, участники Национальной экспозиции Беларуси провели презентацию своих товаров и услуг в Торгово-промышленной палате Ирана.

В мероприятии приняли участие порядка 100 представителей иранских компаний.

После презентации состоялись двусторонние переговоры.