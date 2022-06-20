Беларусь и Узбекистан планируют создать инновационное биофармацевтическое производство. Этот вопрос обсуждался на встрече министра здравоохранения Беларуси Дмитрия Пиневича с директором агентства по развитию фармацевтической отрасли Министерства здравоохранения Узбекистана Сардором Кариевым и руководством ООО «ИнтерЛек» (Российская Федерация).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, совместный проект предусматривает создание предприятия «Инновационное биофармацевтическое производство с технологиями полного цикла производства лекарственных средств из плазмы крови человека, и биомедицинских клеточных продуктов». Обсуждены вопросы непосредственно производства лекарственных средств из плазмы крови человека и организация их экспорта.

Достигнута договоренность, что на основе инновационных технологий, разработанных специалистами Республиканского научно-практического центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий (Беларусь), будет создано совместное предприятие.

Кроме того, обсуждены вопросы регистрации лекарственных средств из плазмы крови человека на территории Беларуси и Узбекистана.