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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


КОНЦЕРН «БЕЛГОСПИЩЕПРОМ» ПЛАНИРУЕТ НАРАСТИТЬ ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ В ГРУЗИЮ


10:47 21.06.2022

Делегация концерна «Белгоспищепром» во главе с председателем Олегом Жидковым находится с визитом в Тбилиси (Грузия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, программой визита запланирован ряд переговоров с представителями грузинских бизнес-кругов по вопросам увеличения экспортных поставок продукции.

Олег Жидков и посол Республики Беларусь в Грузии Анатолий Лис в рамках встречи обозначили перспективы наращивания экспорта и импорта продукции предприятиями концерна.

В ходе встречи белорусской делегации с руководством компании LLC Gruzwinprom (компания «Болеро») обсуждались вопросы сотрудничества с предприятиями алкогольной отрасли Беларуси.
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