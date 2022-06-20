МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

КОНЦЕРН «БЕЛГОСПИЩЕПРОМ» ПЛАНИРУЕТ НАРАСТИТЬ ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ В ГРУЗИЮ

10:47 21.06.2022 Делегация концерна «Белгоспищепром» во главе с председателем Олегом Жидковым находится с визитом в Тбилиси (Грузия). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, программой визита запланирован ряд переговоров с представителями грузинских бизнес-кругов по вопросам увеличения экспортных поставок продукции. Олег Жидков и посол Республики Беларусь в Грузии Анатолий Лис в рамках встречи обозначили перспективы наращивания экспорта и импорта продукции предприятиями концерна. В ходе встречи белорусской делегации с руководством компании LLC Gruzwinprom (компания «Болеро») обсуждались вопросы сотрудничества с предприятиями алкогольной отрасли Беларуси.