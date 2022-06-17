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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СЭЗ «МОГИЛЕВ» ПРЕДСТАВИЛИ НА БИЗНЕС-ФОРУМЕ В ТАДЖИКИСТАНЕ


09:18 21.06.2022

Инвестиционный потенциал СЭЗ «Могилев», а также торгово-экономические и кооперационные возможности компаний-резидентов СЭЗ были представлены на коллективном выставочном стенде Могилевской области в рамках проведения VIII Международной торговой ярмарки «Сугд-2022», которая прошла 17-18 июня 2022 года в Худжанде (Таджикистан).

Как сообщает сайт СЭЗ, в ходе тематической секции бизнес-форума «Торговые и инвестиционные возможности и перспективы сотрудничества с Республикой Таджикистан», которая была посвящена развитию комплексного взаимодействия с Могилевской областью, глава администрации СЭЗ «Могилев» Андрей Ярцев выступил с презентацией, подробно осветив основные цели и задачи СЭЗ, особенности действующего в белорусских СЭЗ преференциального правового режима для инвестиционной деятельности. Он также ознакомил представителей деловых кругов Таджикистана с направлениями производственной деятельности и потенциально востребованной в Таджикистане продукцией компаний-резидентов СЭЗ «Могилев».

В рамках визита представителей СЭЗ «Могилев» в Таджикистан также состоялось посещение партнерской свободной экономической зоны «Сугд», с которой в декабре 2021 года был заключен меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

В ходе встречи с руководством партнерской СЭЗ был согласован план совместных мероприятий между администрациями СЭЗ «Могилев» и СЭЗ «Сугд» на 3-4 квартал 2022 года. Он предусматривает объединение усилий в сфере продвижения торгово-экономического и промышленно-кооперационного сотрудничества между компаниями-резидентами СЭЗ «Могилев» и субъектами СЭЗ «Сугд».

В завершение работы бизнес-форума состоялось подписание плана совместных действий между администрациями СЭЗ «Могилев» и СЭЗ «Сугд».
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