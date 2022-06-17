С 15 апреля 2022 года безвизовым режимом въезда в Беларусь воспользовались 74 764 иностранца: 50 877 граждан Литвы, 17 655 граждан и 6232 негражданина Латвии. Об этом сообщает Telegram-канал Госпогранкомитета.

Согласно информации, за минувшие выходные в Беларусь без виз проследовали 5568 иностранцев: 2981 гражданин Литвы, 1494 гражданина и 402 негражданина Латвии.

Напомним, безвизовый режим для граждан Литвы и граждан (неграждан) Латвии действует по 31 декабря включительно.

Ковидные ограничения для въезда в Беларусь сняты: ПЦР-тест или сертификат о вакцинации не нужны.