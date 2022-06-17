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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ВОЗОБНОВЛЯЕТ ВЕРИФИКАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ КОНТРОЛЯ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ
12:33 20.06.2022
С 20 июня Беларусь возобновляет верификационную деятельность в рамках действующих международных договоров в области контроля над вооружениями. Об это сообщает Telegram-канал Минобороны Беларуси.
«Сегодня уведомления о ее возобновлении направлены всем государствам – участникам ОБСЕ. Принятие решений об обеспечении иностранной инспекционной деятельности на территории Республики Беларусь будет осуществляться на паритетной основе», - говорится в сообщении.
Ранее Минобороны сообщило, то на этой неделе в рамках транспарентности военные атташе иностранных государств, аккредитованные при Министерстве обороны Беларуси, посетят подразделения Вооруженных сил, которые выполняют задачи по усилению Государственной границы Беларуси с Украиной.
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