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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПОДПИСАНЫ МЕМОРАНДУМЫ О НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ НПЦ НАН БЕЛАРУСИ ПО ЖИВОТНОВОДСТВУ И ДВУМЯ ИРАНСКИМИ КОМПАНИЯМИ
11:23 20.06.2022
Национальный центр маркетинга организовал Национальную экспозицию Республики Беларусь на Международной выставке сельского хозяйства и пищевой промышленности Iran Аgrofood, которая открылась в Тегеране 17 июня 2022 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, на белорусской экспозиции демонстрируются инновационные, уникальные разработки в сферах животноводства, пищевой промышленности, земледелия, сельскохозяйственного машиностроения, а также широкий ассортимент кондитерских изделий.
В первый день работы Национальной экспозиции были подписаны меморандумы о научно-техническом сотрудничестве между НПЦ НАН Беларуси по животноводству и иранскими компаниями Mietco Company и «Ландыш Каэли Саид» в направлении формирования программ совместных исследований, организации совместных производств и подготовки кадров высшей квалификации.
НПЦ НАН Беларуси по земледелию проведены результативные переговоры с представителем фирмы Bojo Sanat Alborz Co о возможных поставках продовольственного голозерного овса и овсяных хлопьев в Иран.
Кроме того, в программе белорусской делегации запланированы встречи в Торгово-промышленной палате Тегерана, учреждениях высшего образования, исследовательских центрах Тегерана, а также переговоры с деловыми кругами.
От Беларуси участвуют научно-практические центры Национальной академии наук Беларуси, Белорусский государственный технологический университет, Белорусский государственный университет, Белорусский национальный технический университет, Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий и кондитерская фабрика «Витьба».
На выставке, которая является крупнейшим выставочным событием во всем Ближневосточном регионе, представлены производители сельскохозяйственной техники и технологий, продуктов питания и напитков, упаковки и ингредиентов, оборудования для их производства и хранения из Бразилии, Германии, Италии, Турции, Нидерландов и России.
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