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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЕВРОПЕЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ЯДЕРНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ ПОЛНОСТЬЮ РАЗРЫВАЕТ СВЯЗИ С БЕЛАРУСЬЮ
10:43 20.06.2022
Совет Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) в четверг принял решение о полном прекращении любого сотрудничества с Россией и Беларусью в связи с полномасштабным вторжением в Украину. Об этом говорится в заявлении CERN, опубликованном в пятницу, сообщает.
"Вчерашнее решение (16 июня – прим.) Совета подтверждает решительное осуждение вторжения в Украину Российской Федерации при содействии Беларуси, в то же время оставляя возможность продолжения научного сотрудничества, если это будут позволять будущие условия", - говорится в сообщении, которое цитирует "Европейская правда".
Согласно решению Совета CERN, организация не будет продлевать договоры о сотрудничестве с российскими и белорусскими учреждениями. Срок их действия истекает в декабре и июне 2024 года соответственно.
В то же время CERN "продолжит тщательно следить за ситуацией и готова предпринять любые дальнейшие шаги с учетом событий в Украине".
Напомним, в марте, осудив военное вторжение РФ, было принято решение о приостановлении статуса РФ в качестве наблюдателя в CERN. А позже 23 государства-члена CERN поддержали приостановку контактов с учеными и исследовательскими центрами РФ и Беларуси.
На экспериментальном оборудовании CERN работают около 12000 исследователей из 500 научных центров и университетов. Среди прочего, CERN располагает целым рядом ускорителей заряженных частиц, крупнейший из которых – Большой адронный коллайдер.
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