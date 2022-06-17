|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.06.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МИНПРОМ БЕЛАРУСИ И БАНК «РОССИЯ» ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
09:18 20.06.2022
Министерство промышленности Беларуси и Банк «Россия» 17 июня 2022 года подписали меморандум о сотрудничестве в ходе Петербургского международного экономического форума-2022.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, Банк «Россия» окажет поддержку в разработке, сопровождению и организации программ торгово-экономического сотрудничества с промышленными предприятиями Беларуси.
Кроме того, Банк «Россия» будет осуществлять финансовое обслуживание организаций – импортеров белорусской продукции и оказывать консультационные услуги.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.06.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 17.06.2022
Курсы в банках
на 20.06.2022
Конвертация в банках
на 20.06.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте