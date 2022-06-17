МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

МИНПРОМ БЕЛАРУСИ И БАНК «РОССИЯ» ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

09:18 20.06.2022 Министерство промышленности Беларуси и Банк «Россия» 17 июня 2022 года подписали меморандум о сотрудничестве в ходе Петербургского международного экономического форума-2022. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, Банк «Россия» окажет поддержку в разработке, сопровождению и организации программ торгово-экономического сотрудничества с промышленными предприятиями Беларуси. Кроме того, Банк «Россия» будет осуществлять финансовое обслуживание организаций – импортеров белорусской продукции и оказывать консультационные услуги.