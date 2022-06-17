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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛОРУССКО-ВЕНЕСУЭЛЬСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРОВЕСТИ В МИНСКЕ ДО КОНЦА 2022 ГОДА
14:39 17.06.2022
Директор Национального центра маркетинга (НЦМ) Николай Борисевич и президент Банка содействия внешней торговли Венесуэлы Гуиллермо Ларой 16 июня 2022 г. обсудили меры, принятие которых содействовало бы активизации внешней торговли.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦМ, особое внимание уделено вопросам организации Белорусско-венесуэльского бизнес-форума, проведение которого запланировано в Минске до конца 2022 года.
В этот же день Н. Борисевич презентовал деловой потенциал Беларуси для венесуэльских бизнесменов, заинтересованных в выходе на белорусский рынок. Мероприятие посетили более 60 представителей бизнеса.
Внимание венесуэльской аудитории акцентировано на основных областях экономики Беларуси. Подчеркнута готовность центра выступить в качестве проводника венесуэльского бизнеса на белорусский рынок.
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