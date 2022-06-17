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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ОПЫТ БУТБ В СФЕРЕ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ИЗУЧИТ ЕГИПЕТСКАЯ ТОВАРНАЯ БИРЖА


13:07 17.06.2022

Опыт Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) по разработке и обеспечению функционирования электронной торговой площадки импортозамещения может быть использован Египетской товарной биржей (EMX), с которой у БУТБ подписан меморандум о сотрудничестве. Данный вопрос обсуждался в ходе онлайн-встречи между руководством и техническими специалистами БУТБ и EMX.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, помимо технологической составляющей, египетскую сторону интересовала схема организации и проведения торгов на биржевой площадке, состав участников, особенности ценообразования, принципы формирования электронных каталогов товаров и инструменты контроля за исполнением сделок.

«Мы хотели бы детально изучить белорусский опыт в сфере биржевой торговли и, возможно, перенять некоторые технологические и организационные решения, которые помогут повысить эффективность работы нашей торговой платформы. Особый интерес для нас представляют торги сельхозпродукцией, металлами и продукцией нефтехимии, поскольку на данный момент именно эти группы товаров представлены в нашей торговой системе. Не менее ценной будет информация о вашей площадке импортозамещения. Электронная B2B-торговля – совершенно новое для нас направление, а внедренные у вас механизмы автоматического поиска и уведомлений вкупе с возможностью поставки товара под заказ, безусловно, повысили бы удобство использования египетской площадки», – уверен исполнительный директор EMX Карим Мекки.

Отвечая на вопросы египетских коллег, первый заместитель председателя правления БУТБ Эдуард Бельский подтвердил готовность развивать сотрудничество с EMX как в части обмена опытом и информацией, так и в части трансфера технологий. При этом практическим результатом такого взаимодействия должно стать увеличение биржевого товарооборота между Республикой Беларусь и Арабской Республикой Египет.

«Любое межбиржевое сотрудничество должно иметь практическую направленность, а именно – способствовать налаживанию контактов и активизации торговых отношений между производителями и потребителями из разных стран. Поэтому при необходимости мы готовы адаптировать наши технологические решения для египетского рынка и развернуть их на базе вашей торговой платформы. Это позволит вам сэкономить время и человеческие ресурсы и, соответственно, гораздо быстрее достичь главной цели вашей биржи – создание в Египте организованного оптового товарного рынка», – подчеркнул Эдуард Бельский.
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