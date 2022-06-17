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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
США УЖЕСТОЧИЛИ САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ БЕЛАВИА
12:12 17.06.2022
Минторг США в четверг ужесточил меры экспортного контроля в отношении национальной авиакомпании «Белавиа» за выполнение рейсов на самолетах Boeing в нарушение ограничений, введенных после вторжения России в Украину.
Компаниям по всему миру теперь запрещено обслуживать, ремонтировать и иным образом использовать произведенные в США запчасти для обслуживания авиапарка Белавиа, следует из приказа ведомства, передает Reuters.
Белавиа совершила более 30 нелегальных рейсов на самолетах Boeing после 8 апреля в Россию, Турцию, Грузию, ОАЭ и Египет, говорится в приказе.
Министерство торговли 8 апреля ограничило полеты на принадлежащих или эксплуатируемых Белавиа самолетах, произведенных в США или в иностранном государстве с долей США более 25%.
В США надеются, что ужесточение мер «помешает Белавиа использовать какие-либо американские технологии для эксплуатации своего парка самолетов, что затруднит продолжение полетов авиакомпании».
Приказ затрагивает как Boeing, так и Embraer в парке Белавиа, если этим самолетам необходимы произведенные в США запчасти.
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