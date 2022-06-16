МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

АМКОДОР ПОДПИСАЛ СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ НАМЕРЕНИЯХ С БАШКОРТОСТАНОМ

11:35 17.06.2022 В рамках XXV Петербургского международного экономического форума подписано соглашение об инвестиционных намерениях между ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга и правительством Башкортостана, АО «Корпорация развития Республики Башкортостан». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга «АМКОДОР», в соглашении речь идет о двух инвестиционных проектах. В частности, о производстве оборудования для послеуборочной обработки зерна и создании производственно-сервисного центра на территории Уфы.