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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
АМКОДОР ПОДПИСАЛ СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ НАМЕРЕНИЯХ С БАШКОРТОСТАНОМ
11:35 17.06.2022
В рамках XXV Петербургского международного экономического форума подписано соглашение об инвестиционных намерениях между ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга и правительством Башкортостана, АО «Корпорация развития Республики Башкортостан».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга «АМКОДОР», в соглашении речь идет о двух инвестиционных проектах. В частности, о производстве оборудования для послеуборочной обработки зерна и создании производственно-сервисного центра на территории Уфы.
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