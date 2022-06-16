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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ДЕЛЕГАЦИЯ МИНТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ЕЭК ООН В ИТАЛИИ


10:35 17.06.2022

Делегация Минтруда и соцзащиты во главе с заместителем министра Мариной Артеменко принимает участие в Министерской конференции ЕЭК ООН, которая проходит 16-17 мая 2022 года в Италии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтруда и соцзащиты, конференция посвящена теме «Объединение усилий в интересах солидарности и равных возможностей на протяжении всей жизни» и завершает четвертый цикл обзора и оценки (2018-2022 годы), а также ознаменовывает 20-ю годовщину принятия Мадридского международного плана действий по проблемам старения и его Региональной стратегии осуществления.

Заместитель министра М. Артеменко выступила на пленарном заседании в день открытия Министерской конференции с докладом о национальном прогрессе по реализации Национальной стратегии «Активное долголетие-2030».

«Беларусь стремится вносить весомый вклад в усилия ЕЭК ООН по поддержке благополучия и улучшения качества жизни пожилых людей. Понимая серьезность процессов старения, в новой редакции Конституции Республики Беларусь пожилые люди выделены как категория, о которой государство проявляет особую заботу. В стране выстроена система минимальных социальных стандартов, которая гарантирует доступ пожилым гражданам к услугам в сфере здравоохранения, пенсионного обеспечения, социальной поддержки и социального обслуживания», - рассказала М. Артеменко.

Она обратила внимание, что с учетом белорусского опыта для Беларуси перспективными направлениями в декларации Министерской конференции являются развитие адаптивной среды для пожилых людей, внедрение системы долговременного медико-социального ухода, изменение информационной повестки в отношении пожилых людей, развитие форм их гражданского участия в жизни страны.

М. Артеменко также подчеркнула, что белорусская сторона готова к сотрудничеству со всеми партнерами в решении проблем старения как на национальном, так и на международном уровнях.

Делегация Министерства примет участие в пленарном заседании министерского сегмента и в обсуждении основных положений проекта Министерской Декларации, панельной дискуссии высокого уровня между министрами и представителями гражданского общества на тему «Объединение усилий во имя солидарности и равных возможностей на протяжении всей жизни: уроки, извлеченные из пандемии COVID-19» (17 июня).

В рамках конференции также состоится ряд двусторонних встреч, в том числе с исполняющей обязанности Регионального директора Фонда ООН в области народонаселения Дж. Валлезе по обсуждению реализации совместных проектов в сфере демографической политики, активного долголетия.
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