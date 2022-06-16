Министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко и министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов в формате видео-конференц-связи обсудили вопросы сотрудничества.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса Беларуси, во время переговоров стороны обсудили увеличение частот пассажирских и грузовых авиарейсов, проведение либерализации в сфере международных автомобильных перевозок грузов, активизацию взаимодействия в области железнодорожного транспорта.

«Руководители транспортных ведомств Беларуси и Узбекистана договорились о развитии сотрудничества по всем видам транспорта», - отметили в ведомстве.