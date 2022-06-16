Делегация Беларуси принимает участие в IV Форуме ученых государств-участников Содружества Независимых Государств, который проходит 16-17 июня 2022 года в Бишкеке (Кыргызстан).

В составе делегации – представители научных организаций НАН Беларуси, Министерства здравоохранения и Министерства образования.

Как подчеркнул сегодня в своем выступлении на открытии форума глава делегации, председатель Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований академик Сергей Гапоненко, в настоящее время размах и частота появления новых вызовов достигли беспрецедентного масштаба.

«Наука, стоящая в авангарде решения самых сложных задач человечества, первой принимает глобальные вызовы. Поэтому ученым важно стараться, в том числе объединенными силами упредить их появление и минимизировать возможные негативные эффекты», - сказал он.

Академик отметил, что многолетний период тесных отношений между научными организациями стран СНГ создал хорошую основу для такого взаимодействия. Об общности интересов ученых стран СНГ свидетельствует и перечень тематических направлений Форума. Это нанотехнологии и новые материалы, химические технологии, энергетика, биотехнология и генетика, молекулярная биология, экология и информационные и коммуникационные технологии, современная медицина и производство лекарственных средств и другие.

Глава белорусской делегации отметил, что такая форма взаимодействия ученых, как проведение Форумов ученых СНГ, уже становится традиционной, и исследователи теперь могут на системной основе совместно рассматривать широкий спектр вопросов расширения сотрудничества в научной и инновационной сферах на благо народов государств Содружества.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, IV Форум ученых государств-участников СНГ проводится в соответствии с Планом приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ на 2021-2022 годы, принятого на заседании Совета глав правительств СНГ 6 ноября 2020 года. Основные цели проведения Форума: активизация и развитие научно-технического сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств, содействие формированию и расширению научного пространства СНГ, придание импульса по инициированию совместных научных исследований и проектов, формулированию предложений по развитию инвестиционных и инновационных научных разработок, реализуемых в интересах стран Содружества.

Предыдущий, III Форум ученых государств – участников СНГ состоялся 25 – 26 ноября 2021 года в Минске на площадках НАН Беларуси и Исполкома СНГ.