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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДЕЛЕГАЦИЯ БЕЛАРУСИ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В IV ФОРУМЕ УЧЕНЫХ СНГ В БИШКЕКЕ
16:07 16.06.2022
Делегация Беларуси принимает участие в IV Форуме ученых государств-участников Содружества Независимых Государств, который проходит 16-17 июня 2022 года в Бишкеке (Кыргызстан).
В составе делегации – представители научных организаций НАН Беларуси, Министерства здравоохранения и Министерства образования.
Как подчеркнул сегодня в своем выступлении на открытии форума глава делегации, председатель Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований академик Сергей Гапоненко, в настоящее время размах и частота появления новых вызовов достигли беспрецедентного масштаба.
«Наука, стоящая в авангарде решения самых сложных задач человечества, первой принимает глобальные вызовы. Поэтому ученым важно стараться, в том числе объединенными силами упредить их появление и минимизировать возможные негативные эффекты», - сказал он.
Академик отметил, что многолетний период тесных отношений между научными организациями стран СНГ создал хорошую основу для такого взаимодействия. Об общности интересов ученых стран СНГ свидетельствует и перечень тематических направлений Форума. Это нанотехнологии и новые материалы, химические технологии, энергетика, биотехнология и генетика, молекулярная биология, экология и информационные и коммуникационные технологии, современная медицина и производство лекарственных средств и другие.
Глава белорусской делегации отметил, что такая форма взаимодействия ученых, как проведение Форумов ученых СНГ, уже становится традиционной, и исследователи теперь могут на системной основе совместно рассматривать широкий спектр вопросов расширения сотрудничества в научной и инновационной сферах на благо народов государств Содружества.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, IV Форум ученых государств-участников СНГ проводится в соответствии с Планом приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ на 2021-2022 годы, принятого на заседании Совета глав правительств СНГ 6 ноября 2020 года. Основные цели проведения Форума: активизация и развитие научно-технического сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств, содействие формированию и расширению научного пространства СНГ, придание импульса по инициированию совместных научных исследований и проектов, формулированию предложений по развитию инвестиционных и инновационных научных разработок, реализуемых в интересах стран Содружества.
Предыдущий, III Форум ученых государств – участников СНГ состоялся 25 – 26 ноября 2021 года в Минске на площадках НАН Беларуси и Исполкома СНГ.
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