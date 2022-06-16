Беларусь хотела бы найти свое место в растущей индийской экономике. Об этом Лукашенко заявил 16 июня на встрече с послом Индии в Беларуси Алоком Ранджаном Джа.

"… я абсолютно убежден в том (и это мы уже с вами увидим в ближайшее время), что вся планета будет развиваться, ориентируясь на ту часть Азии, в которой расположена Индия. Великий Китай, огромная Индия. Очень перспективные и динамично развивающиеся, они будут диктовать моду в ближайшем будущем для всего мира. Мы приветствуем такое будущее планеты и, естественно, хотели бы найти свое место в растущей индийской экономике. Хотели бы пользоваться и иметь поддержку индийского государства на всех уровнях. В долгу не останемся", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он подчеркнул, что Индия для Беларуси является одним из важнейших партнеров в Азии, а фундамент этого сотрудничества закладывался еще во времена Советского Союза: "Он глубоко в нашей истории, особенно советского периода. Мы всегда отдавали приоритет в Советском Союзе сотрудничеству с Индией. Этот фундамент позволяет нам и сегодня строить хорошие отношения с вашим государством и в области политики, и особенно в области экономики".