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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ВАРИАНТЫ НАЛАЖИВАНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ ПОТОКОВ МЕЖДУ БЕЛАРУСЬЮ И ЭФИОПИЕЙ ОБСУЖДЕНЫ НА ВСТРЕЧЕ В МИНСКЕ
09:07 16.06.2022
В Министерстве спорта и туризма Беларуси 14 июня 2022 года состоялась встреча с делегацией посольства Федеративной Демократической Республики Эфиопия в Российской Федерации по вопросам двустороннего гуманитарного сотрудничества, в том числе в сфере спорта и туризма.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минспорта и туризма, во время встречи обсуждены возможные варианты налаживания туристических потоков между странами. Планируется провести обмен информацией о туроператорах и объектах культурного наследия, привлекательных для посещения иностранными посетителями.
Кроме того, была затронута и спортивная сфера. Представители министерства презентовали инфраструктуру и спортивные объекты, рассказали о приоритетных видах спорта, которые развиваются в Беларуси, а также о тренерском потенциале и предложили в перспективе обменяться опытом.
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