В Министерстве спорта и туризма Беларуси 14 июня 2022 года состоялась встреча с делегацией посольства Федеративной Демократической Республики Эфиопия в Российской Федерации по вопросам двустороннего гуманитарного сотрудничества, в том числе в сфере спорта и туризма.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минспорта и туризма, во время встречи обсуждены возможные варианты налаживания туристических потоков между странами. Планируется провести обмен информацией о туроператорах и объектах культурного наследия, привлекательных для посещения иностранными посетителями.

Кроме того, была затронута и спортивная сфера. Представители министерства презентовали инфраструктуру и спортивные объекты, рассказали о приоритетных видах спорта, которые развиваются в Беларуси, а также о тренерском потенциале и предложили в перспективе обменяться опытом.