Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей (БФФПП) активизирует работу по выстраиванию кооперационных цепочек бизнеса Беларуси и России. Об этом заявил сегодня в ходе выступления на секции «Точки роста малого производственного бизнеса: рынки, закупки, цепочки» в рамках XXV Петербургского международного экономического форума генеральный директор фонда Петр Арушаньянц.

Как <сообщает Telegram-канал Минэкономики Беларуси, в ходе дискуссии обсуждались новые возможности для выстраивания кооперационных цепочек белорусского и российского бизнеса.

Кроме того, Петр Арушаньянц и генеральный директор Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства Александр Исаевич подписали «дорожную карту» содействия экономической кооперации субъектов хозяйствования Беларуси и России.

«Данный документ определит на системной основе порядок взаимодействия БФФПП и корпорации по вовлечению отечественных предприятий в производственную кооперацию с российскими партнёрами и придаст новый импульс этой работе», - говорится в сообщении Минэкономики.