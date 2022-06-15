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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БФФПП АКТИВИЗИРУЕТ РАБОТУ ПО ВЫСТРАИВАНИЮ КООПЕРАЦИОННЫХ ЦЕПОЧЕК БИЗНЕСА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
17:12 15.06.2022
Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей (БФФПП) активизирует работу по выстраиванию кооперационных цепочек бизнеса Беларуси и России. Об этом заявил сегодня в ходе выступления на секции «Точки роста малого производственного бизнеса: рынки, закупки, цепочки» в рамках XXV Петербургского международного экономического форума генеральный директор фонда Петр Арушаньянц.
Как <сообщает Telegram-канал Минэкономики Беларуси, в ходе дискуссии обсуждались новые возможности для выстраивания кооперационных цепочек белорусского и российского бизнеса.
Кроме того, Петр Арушаньянц и генеральный директор Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства Александр Исаевич подписали «дорожную карту» содействия экономической кооперации субъектов хозяйствования Беларуси и России.
«Данный документ определит на системной основе порядок взаимодействия БФФПП и корпорации по вовлечению отечественных предприятий в производственную кооперацию с российскими партнёрами и придаст новый импульс этой работе», - говорится в сообщении Минэкономики.
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