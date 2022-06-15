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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЙ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» ПРЕДСТАВЛЕН НА ВЫСТАВКЕ В АЛМАТЫ
16:11 15.06.2022
Экспортный потенциал деревообрабатывающих и мебельных предприятий концерна «Беллесбумпром» представлен на международной выставке «Мебель. Интерьер. Деревообработка-2022», которая сегодня открылась в Алматы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, сразу после открытия выставки состоялся форум деловых кругов Казахстана, на котором были презентованы производственные и экспортные возможности концерна «Беллесбумпром» в целом, объединяющего порядка 50 разнопрофильных предприятий, выпускающих более 70 видов продукции их древесных ресурсов, бумаги и картона.
Отдельно был представлен потенциал предприятий холдинга BYSPAN (входит 10 предприятий: «Ивацевичдрев» - управляющая компания, «Борисовдрев», «Витебскдрев» «Гомельдрев», «Новосверженский лесозавод», «Могилевдрев», «Мозырский ДОК», «Мостовдрев», «Речицадрев», «ФанДОК»).
Продукция холдинга BYSPAN, а также холдинговой компании «Пинскдрев» и ЗАО «Молодечномебель» представлена на выставочных стендах. В первый день работы выставки интерес к белорусской продукции деревообработки и мебели уже высокий. На стендах проходят деловые встречи, переговоры и презентации.
Выставка «Мебель. Интерьер. Деревообработка» – ведущий казахстанский проект, посвященный мебельной и деревообрабатывающей промышленности.
Работа выставки продлится до 17 июня.
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