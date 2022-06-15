Экспортный потенциал деревообрабатывающих и мебельных предприятий концерна «Беллесбумпром» представлен на международной выставке «Мебель. Интерьер. Деревообработка-2022», которая сегодня открылась в Алматы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, сразу после открытия выставки состоялся форум деловых кругов Казахстана, на котором были презентованы производственные и экспортные возможности концерна «Беллесбумпром» в целом, объединяющего порядка 50 разнопрофильных предприятий, выпускающих более 70 видов продукции их древесных ресурсов, бумаги и картона.

Отдельно был представлен потенциал предприятий холдинга BYSPAN (входит 10 предприятий: «Ивацевичдрев» - управляющая компания, «Борисовдрев», «Витебскдрев» «Гомельдрев», «Новосверженский лесозавод», «Могилевдрев», «Мозырский ДОК», «Мостовдрев», «Речицадрев», «ФанДОК»).

Продукция холдинга BYSPAN, а также холдинговой компании «Пинскдрев» и ЗАО «Молодечномебель» представлена на выставочных стендах. В первый день работы выставки интерес к белорусской продукции деревообработки и мебели уже высокий. На стендах проходят деловые встречи, переговоры и презентации.

Выставка «Мебель. Интерьер. Деревообработка» – ведущий казахстанский проект, посвященный мебельной и деревообрабатывающей промышленности.

Работа выставки продлится до 17 июня.