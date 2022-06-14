ОАО «БелАЗ» — управляющая компания холдинга «БелАЗ-холдинг» подписало контракты на сумму более 15 млрд российских рублей на поставку техники со своими ключевыми клиентами в России. Документы подписаны в рамках Международной специализированной выставки технологий горных разработок «Уголь России и Майнинг», которая проходила 7-10 июня в Новокузнецке (Кузбасс).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе автозавода, на новокузнецкой площадке состоялись переговоры с крупнейшими потребителями региона: АО «Стройсервис», ООО «Новая Горная УК», АО ХК «СДС-Уголь», ООО «МелТЭК», ООО «Угли Кузбасса», ООО «Регион-42», ООО «Восток», ООО «Сервис-Интегратор Майнинг», ООО «Инвест-Углесбыт», ООО «Автоколонна 2015», ООО «Участок «Коксовый», ООО «Сервис Плюс».

Новинка предприятия, впервые представленная публике на выставке, газовый карьерный самосвал БЕЛАЗ-7558Н, после выставки отправилась потребителю – в компанию ООО «Инвест-Углесбыт», где пройдет эксплуатационные испытания.

«Аналогов такого самосвала на данный момент в мире нет. БЕЛАЗ-7558Н работает на чистом природном газе и оснащен огромным баком на 1400 литров, которого хватает на полноценную рабочую смену около 10 часов. Газовый двигатель примерно на 30% экономичнее и значительно экологичнее стандартного дизельного мотора», - рассказали на предприятии.