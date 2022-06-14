Меморандум о взаимопонимании подписали 14 июня ректор БГУ Андрей Король и президент РАО Ольга Васильева. Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, церемонии предшествовала встреча руководителей, во время которой детально были рассмотрены перспективные направления для совместного развития систем высшего образования Беларуси и России. Приоритетной обозначена работа в области научных и образовательных проектов, обмен информацией и опытом, взаимное участие в научных мероприятиях, проведение конференций, семинаров и симпозиумов.

Предметным стало обсуждение создания Научно-методологического совета по качеству высшего образования. Сегодня есть потребность научного подхода в методологическом обеспечении высшего образования и подготовк специалистов. РАО имеет большой опыт в данном направлении. Ученые академии активно проводят исследования всех уровней российской системы, разрабатывают новые подходы в обучении с учетом требований экономики, запросов общества, социально-экономических изменений, вызовов, национальных традиций и зарубежного опыта.

Ближайшей перспективой может стать открытие совместной сетевой магистерской программы в БГУ. Взаимодействие для ее реализации возможно через привлечение ученых РАО к разработке содержания учебной программы, чтение лекций и проведение практических занятий.

Комментируя важность подписанного документа, ректор Андрей Король отметил, что сегодня вопрос подготовки специалистов Союзного государства стоит как никогда остро.

«БГУ опирается на сильные традиции по отношению к самому качеству образования. И в тоже время, классический университет – это интеллектуальная среда, которая способна предложить новый подход к проектированию и реализации высшего образования в 21 веке. Для этого ценным будет опыт РАО и взаимодействие с ее учеными и исследователями», – отметил ректор.