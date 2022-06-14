МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БЕЛГОСПИЩЕПРОМ ПРЕДСТАВИЛ ПОТЕНЦИАЛ КОНЦЕРНА НА ВСТРЕЧЕ С БИЗНЕС-КРУГАМИ КЕНИИ

16:54 14.06.2022 В Найроби при поддержке посольства Беларуси в Кенийской национальной торгово-промышленной палате прошла бизнес-встреча белорусской деловой делегации с руководством ТПП Кении и представителями кенийских компаний. Во встрече приняли участие представители концерна «Белгоспищепром», предприятий пищевой и фармацевтической промышленности Беларуси. Начальник управления координации поставок товаров на внутренний рынок и внешнеторговой деятельности Белгоспищепрома Игорь Груцо представил потенциал концерна. Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белгоспищепром», посол Беларуси Павел Взяткин осветил перспективы двустороннего экономического сотрудничества.