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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛГОСПИЩЕПРОМ ПРЕДСТАВИЛ ПОТЕНЦИАЛ КОНЦЕРНА НА ВСТРЕЧЕ С БИЗНЕС-КРУГАМИ КЕНИИ
16:54 14.06.2022
В Найроби при поддержке посольства Беларуси в Кенийской национальной торгово-промышленной палате прошла бизнес-встреча белорусской деловой делегации с руководством ТПП Кении и представителями кенийских компаний.
Во встрече приняли участие представители концерна «Белгоспищепром», предприятий пищевой и фармацевтической промышленности Беларуси.
Начальник управления координации поставок товаров на внутренний рынок и внешнеторговой деятельности Белгоспищепрома Игорь Груцо представил потенциал концерна.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белгоспищепром», посол Беларуси Павел Взяткин осветил перспективы двустороннего экономического сотрудничества.
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