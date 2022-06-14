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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МИНТРАНС БЕЛАРУСИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ ЕСТР
13:56 14.06.2022
Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси приняло участие в работе заседания Группы экспертов по Европейскому соглашению, касающегося работы экипажа транспортных средств, которые производят международные автомобильные перевозки (ЕСТР).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, в ходе сессии группы экспертов обсудили вопросы совершенствования правового регулирования реализации положений ЕСТР.
Стороны договорились проработать обозначенные вопросы и обсудить их в ходе очередного заседания Группы экспертов, намеченной на октябрь 2022 года.
Рабочая группа действует при Комитете по внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии ООН.
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