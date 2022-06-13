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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
НА РЕЙСАХ БЕЛАВИА В РФ БУДУТ ПРОВЕРЯТЬ ДОКУМЕНТЫ ПО COVID-19
13:12 14.06.2022
На рейсах Белавиа в Российскую Федерацию будут проверять документы по COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал национального авиаперевозчика.
Согласно информации, компания «Белавиа» получила официальную телеграмму об отмене всех ограничений при въезде в Российскую Федерацию с 14 июня 2022 года.
«Однако сегодня поступила уточняющая информация от компетентных органов РФ: ковидные ограничения при въезде в страну сняты, но требование предъявлять ПЦР-тесты за 48 часов до вылета сохраняется. Подтверждение о тестировании должно быть оформлено в приложении «Путешествую без СOVID-19», - говорится в сообщении.
Напомним, что на территории Национального аэропорта Минск есть возможность сделать экспресс-тест на коронавирус и оформить необходимые документы по СOVID-19.
Пункт тестирования расположен на 3 этаже в 5-6 секторе в общедоступной зоне до прохождения предполетных процедур в зоне вылета. Есть технические перерывы.
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