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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
УЧЕНЫЕ БЕЛАРУСИ ИЗБРАНЫ ИНОСТРАННЫМИ ЧЛЕНАМИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
11:15 14.06.2022
Белорусские ученые избраны иностранными членами Российской академии наук.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, иностранными членами Российской академии наук (РАН) избраны известные белорусские ученые:
по специальности “Климатология” избран доктор географических наук, профессор, академик НАН Беларуси Логинов Владимир Федорович, ученый в области географии и геофизики, главный научный сотрудник государственного научного учреждения «Институт природопользования Национальной академии наук Беларуси»;
по специальности “Физика и астрономия” – доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент НАН Беларуси Поклонский Николай Александрович, ученый в области математического и компьютерного моделирования структуры и свойств низкоразмерных полупроводниковых систем и элементов приборных структур на их основе, профессор кафедры физики полупроводников и наноэлектроники Белорусского государственного университета;
по специальности “Кардиология” – доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент НАН Беларуси Снежицкий Виктор Александрович, профессор кафедры учреждения образования «Гродненский государственный медицинский университет», ученый в области кардиологии.
Иностранными членами Российской академии наук избираются крупнейшие зарубежные ученые, получившие признание мирового научного сообщества. Иностранные члены РАН избираются Общим собранием РАН. В этом году новыми иностранными членами Российской академии наук стали почти 50 иностранных исследователей.
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