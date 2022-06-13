ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
14.06.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


УЧЕНЫЕ БЕЛАРУСИ ИЗБРАНЫ ИНОСТРАННЫМИ ЧЛЕНАМИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК


11:15 14.06.2022

Белорусские ученые избраны иностранными членами Российской академии наук.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, иностранными членами Российской академии наук (РАН) избраны известные белорусские ученые:

по специальности “Климатология” избран доктор географических наук, профессор, академик НАН Беларуси Логинов Владимир Федорович, ученый в области географии и геофизики, главный научный сотрудник государственного научного учреждения «Институт природопользования Национальной академии наук Беларуси»;

по специальности “Физика и астрономия” – доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент НАН Беларуси Поклонский Николай Александрович, ученый в области математического и компьютерного моделирования структуры и свойств низкоразмерных полупроводниковых систем и элементов приборных структур на их основе, профессор кафедры физики полупроводников и наноэлектроники Белорусского государственного университета;

по специальности “Кардиология” – доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент НАН Беларуси Снежицкий Виктор Александрович, профессор кафедры учреждения образования «Гродненский государственный медицинский университет», ученый в области кардиологии.

Иностранными членами Российской академии наук избираются крупнейшие зарубежные ученые, получившие признание мирового научного сообщества. Иностранные члены РАН избираются Общим собранием РАН. В этом году новыми иностранными членами Российской академии наук стали почти 50 иностранных исследователей.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.06.2022
валюта курс
EUR 2.6791
USD 2.5538
RUB 4.4001
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.06.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6791 -0.0224
USD 2.5538 +0.0001
RUB 4.4001 +0.0276
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7750 2.7500
USD 2.5800 2.5900
RUB 3.5000 4.4000
подробнее

Конвертация в банках
на 14.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0650 1.0700
EUR/RUB 65.0000 77.8000
USD/RUB 61.0000 74.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте