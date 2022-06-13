Белорусские ученые избраны иностранными членами Российской академии наук.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, иностранными членами Российской академии наук (РАН) избраны известные белорусские ученые:

по специальности “Климатология” избран доктор географических наук, профессор, академик НАН Беларуси Логинов Владимир Федорович, ученый в области географии и геофизики, главный научный сотрудник государственного научного учреждения «Институт природопользования Национальной академии наук Беларуси»;

по специальности “Физика и астрономия” – доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент НАН Беларуси Поклонский Николай Александрович, ученый в области математического и компьютерного моделирования структуры и свойств низкоразмерных полупроводниковых систем и элементов приборных структур на их основе, профессор кафедры физики полупроводников и наноэлектроники Белорусского государственного университета;

по специальности “Кардиология” – доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент НАН Беларуси Снежицкий Виктор Александрович, профессор кафедры учреждения образования «Гродненский государственный медицинский университет», ученый в области кардиологии.

Иностранными членами Российской академии наук избираются крупнейшие зарубежные ученые, получившие признание мирового научного сообщества. Иностранные члены РАН избираются Общим собранием РАН. В этом году новыми иностранными членами Российской академии наук стали почти 50 иностранных исследователей.