МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

В КАРАКАСЕ ПРОШЛИ БЕЛОРУССКО-ВЕНЕСУЭЛЬСКИЕ МЕЖМИДОВСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

10:22 14.06.2022 В Каракасе 10 июня 2022 г. прошел очередной раунд белорусско-венесуэльских межмидовских консультаций. Белорусскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Евгений Шестаков, венесуэльскую – заместитель министра иностранных дел Даниэла Родригес. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, состоялся обмен мнениями по широкому перечню вопросов двусторонней и международной повестки дня. Особое внимание стороны уделили взаимодействию по вопросам преодоления санкционного давления Запада, укреплению торгово-экономического сотрудничества, а также взаимодействия в информационной сфере и в рамках ООН.