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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В КАРАКАСЕ ПРОШЛИ БЕЛОРУССКО-ВЕНЕСУЭЛЬСКИЕ МЕЖМИДОВСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
10:22 14.06.2022
В Каракасе 10 июня 2022 г. прошел очередной раунд белорусско-венесуэльских межмидовских консультаций.
Белорусскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Евгений Шестаков, венесуэльскую – заместитель министра иностранных дел Даниэла Родригес.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, состоялся обмен мнениями по широкому перечню вопросов двусторонней и международной повестки дня.
Особое внимание стороны уделили взаимодействию по вопросам преодоления санкционного давления Запада, укреплению торгово-экономического сотрудничества, а также взаимодействия в информационной сфере и в рамках ООН.
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